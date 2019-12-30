Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.12.2019 13:43

Путин подтверждает стремление РФ к нормализации отношений с США и приглашение Трампу посетить Москву

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту США Дональду Трампу указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.

"Президент России также подтвердил приглашение Д.Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Путин соболезнует в связи с авиакатастрофой в Казахстане - Кремль Путин рассказал, что за последнюю неделю спал всего по четыре-пять часов Правительство и ЦБ вышли на минимальный уровень инфляции, создана хорошая макроэкономической базы для дальнейшего развития - Путин Путин выражает серьезную озабоченность деградацией системы контроля над вооружениями Для Путина и Лукашенко очевидны как достижения союзного строительства, так и предстоящий объем работы Путин встретится с Лукашенко перед саммитом ЕврАзЭС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]