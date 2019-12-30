Путин подтверждает стремление РФ к нормализации отношений с США и приглашение Трампу посетить Москву

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту США Дональду Трампу указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.

"Президент России также подтвердил приглашение Д.Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.