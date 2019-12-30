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Регион 30.12.2019 14:01

Путин в поздравлении Эрдогану отметил успехи РФ и Турции в реализации стратегических проектов, ВТС и борьбе с терроризмом в Сирии

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым Годом, направленном президенту Турции Реджепу Тайпипу Эрдогану, отметил успехи в реализации взаимовыгодных проектов и тесное взаимодействие Москвы и Анкары в борьбе с терроризмом в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

"В поздравлении (. . . ) Путин констатировал, что России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации взаимовыгодных стратегических проектов - в том числе в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества, были намечены новые, перспективные области развития российско-турецких торгово-экономических связей, Москва и Анкара тесно взаимодействовали в борьбе с терроризмом в Сирии и совместными усилиями способствовали запуску процесса политического урегулирования конфликта в этой стране", - говорится в сообщении.

Российский лидер отдельно подчеркнул, что в наступающем году исполнится сто лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Турцией, выразив уверенность, что этот знаменательный юбилей будет отмечен новыми достижениями в развитии двустороннего взаимодействия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]