Путин в поздравлении Эрдогану отметил успехи РФ и Турции в реализации стратегических проектов, ВТС и борьбе с терроризмом в Сирии

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым Годом, направленном президенту Турции Реджепу Тайпипу Эрдогану, отметил успехи в реализации взаимовыгодных проектов и тесное взаимодействие Москвы и Анкары в борьбе с терроризмом в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.
"В поздравлении (. . . ) Путин констатировал, что России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации взаимовыгодных стратегических проектов - в том числе в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества, были намечены новые, перспективные области развития российско-турецких торгово-экономических связей, Москва и Анкара тесно взаимодействовали в борьбе с терроризмом в Сирии и совместными усилиями способствовали запуску процесса политического урегулирования конфликта в этой стране", - говорится в сообщении.
Российский лидер отдельно подчеркнул, что в наступающем году исполнится сто лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Турцией, выразив уверенность, что этот знаменательный юбилей будет отмечен новыми достижениями в развитии двустороннего взаимодействия.
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