Глава МИД Ирана осудил удары коалиции США по Сирии и Ираку

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал неприемлемыми удары коалиции США по Сирии и Ираку.

"Они (США - ИФ) потопили народ Ирака и Сирии в крови. То же неприемлемое действие американцев, которое они осуществили недавно в Ираке", - сказал Зариф в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что Россия и Иран "прикладывают усилия к миру и в Сирии, а также и в Ираке".

"То сотрудничество, которое наши страны осуществляют в рамках "астанинского формата" является тому явным успешным свидетельством", - заявил глава МИД Ирана.

Ранее США в ответ на атаки со стороны действующей в Ираке и Сирии шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удар по ряду объектов этой группы, говорилось в заявлении помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана.

"В ответ на продолжающиеся атаки со стороны "Катаиб Хезболла" (KH) на иракские базы, где располагаются коалиционные силы операции "Непоколебимая решимость", войска США осуществили точные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии, что сократит возможности KH проводить в будущем атаки против коалиционных сил", - отмечалось в документе.