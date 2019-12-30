Суд признал банкротом Антипинский НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении "Антипинского НПЗ", сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать несостоятельным, банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - сообщила судья.

"Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного производства на 29 июня 2020 года", - отметила она.

Конкурсным управляющим назначен Константин Сичевой.

Как сообщил в ходе заседания Сичевой, финансовый анализ за период с начала 2016 года по май 2019 года показал, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно. Он отметил, что в ходе анализа были выявлены сделки, проведенные "на условиях, не соответствующих рыночным, сделки с аффилированными юридическими лицами, подконтрольными предыдущему руководству НПЗ, послужившие причиной увеличения неплатежеспособности".

По его словам, на дату проведения первого собрания кредиторов в реестре кредиторов должника содержатся требования на 252,258 млрд рублей.

Против открытия конкурсного производства в ходе заседания выступили представители Абсолют банка и "Трансойла". Они, в частности, заявляли, что отчет управляющего не включает текущий период, когда завод стал работать по давальческой схеме. "Никакого анализа кредиторам предоставлено не было. Реально понимать, что сейчас происходит на заводе, невозможно", - сказал представитель Абсолют банка.

Представитель самого НПЗ в ходе заседания сообщил, что не возражает против введения на предприятии конкурсного производства, "У предприятия нет возможности погасить имеющуюся задолженность в объеме 252 млрд рублей", - сказал он.

"Антипинский НПЗ", ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года испытывал проблемы с обеспечением нефтью - поставки были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком , крупнейшим кредитором "Нового потока".

В мае этого года 80% "Антипинского НПЗ" перешло Сбербанку за долги. Позже стало известно, что СП Сбербанка и группы инвесторов - ООО "Сокар Энергоресурс" - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Завод некоторое время работал в режиме горячей циркуляции и возобновил работу в июле.

В начале сентября суд ввел в отношении "Антипинского НПЗ" процедуру наблюдения по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка). По состоянию на 10 декабря в реестр требований кредиторов включены требования 123 кредиторов на общую сумму 246 млрд 240,765 млн рублей, в том числе, требования Сбербанка на сумму свыше 170 млрд рублей и "СБК" на 28,5 млрд рублей.

В конце октября Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) сообщила, что завершила все необходимые процедуры и стала миноритарным участником "Сокар энергоресурс". Компания заявила, что будет выполнять роль управляющей компании в Антипинском НПЗ.

"Антипинский НПЗ" мощностью 7,5 млн тонн производит бензин марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам 11 месяцев 2019 года переработка сократилась до 4,329 млн тонн с 6,168 млн тонн за аналогичный период прошлого года. По последним данным, долг НПЗ составляет $5 млрд, из них перед Сбербанком - порядка $3 млрд.