Азербайджан и РФ обсуждают новые контракты в сфере ВТС - Алиев

Азербайджан и Россия в 2019 году обсуждали новые контракты в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил президент Ильхам Алиев.
«2019 году был успешным для военно-технического сотрудничества. Мы продолжали реализацию действующих контрактов, которые исчисляются в миллиарды долларов. Кроме этого, обсуждались детали новых контрактов с целью сохранения имеющейся положительной динамики», - сказал Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, в целом, отношения между Азербайджаном и Россией носили активный и динамичный характер. «Было много контактов на высшем уровне, я часто встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, и каждая встреча была плодотворной», - отметил он.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан и РФ активно реализуют программу сотрудничества в рамках 5 «дорожных карт», которые охватывают практически все сферы. «Кроме этого, в этом году мы добавили еще две «дорожные карты» - в сфере инноваций и молодежной политики. Эта была наша инициатива, которая положительно воспринята российской стороны. Кстати в феврале 2020 года пройдет первый Азербайджано-Российский молодежный форум», - добавил президент Азербайджана.
А.Азизов
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