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Внешняя политика 30.12.2019 14:44

Азербайджан и РФ обсуждают новые контракты в сфере ВТС - Алиев

Азербайджан и Россия в 2019 году обсуждали новые контракты в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил президент Ильхам Алиев.

«2019 году был успешным для военно-технического сотрудничества. Мы продолжали реализацию действующих контрактов, которые исчисляются в миллиарды долларов. Кроме этого, обсуждались детали новых контрактов с целью сохранения имеющейся положительной динамики», - сказал Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в целом, отношения между Азербайджаном и Россией носили активный и динамичный характер. «Было много контактов на высшем уровне, я часто встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, и каждая встреча была плодотворной», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан и РФ активно реализуют программу сотрудничества в рамках 5 «дорожных карт», которые охватывают практически все сферы. «Кроме этого, в этом году мы добавили еще две «дорожные карты» - в сфере инноваций и молодежной политики. Эта была наша инициатива, которая положительно воспринята российской стороны. Кстати в феврале 2020 года пройдет первый Азербайджано-Российский молодежный форум», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]