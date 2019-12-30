Азербайджан всегда поддерживал строительство газопровода «Турецкий поток» - Алиев

Баку изначально поддерживал проект строительства газопровода "Турецкий поток", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Что касается проекта "Турецкий поток", мы знаем, насколько он важен и для России и для Турции. Обе эти страны - наши близкие партнеры, поэтому мы с самого начала поддерживали этот проект", - заявил Алиев в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава Азербайджана подчеркнул, что энергетические проекты, реализуемые Россией и Азербайджаном, не являются конкурентами друг другу.
«Иной раз в прессе разных стран мы слышим и видим такие тезисы, что это какая-то конкуренция. Это категорически не так и никогда такого не было и уверен не будет. Никогда тема энергопроектов, которые осуществляются нами или Россией, не была предметом каких-то серьезных дискуссий. И в России и в Азербайджане, я думаю, поддерживают те проекты, которые мы реализуем», - подчеркнул Алиев.
"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.
Церемония запуска газопровода "Турецкий поток" запланирована на 8 января 2020 года в Стамбуле.
Н.Аббасова
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