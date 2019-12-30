Лавров планирует посетить Иран в следующем году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен отправиться с визитом в Иран.

"Мой друг и коллега пригласил меня в следующем году посетить Тегеран, я с удовольствием этим приглашением воспользуюсь", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.