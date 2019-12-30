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Туризм 30.12.2019 18:04

Почти 1,5 млн российских туристов посетили Таиланд в 2019 году

Почти 1,5 млн российских туристов посетили Таиланд в 2019 году, турпоток по сравнению с прошлым годом не изменился, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на данные Министерства туризма страны (ТАТ).

"В 2019 году Таиланд посетили 1,47 млн российских путешественников, турпоток по сравнению с прошлым годом не изменился. Из-за проблем в экономике РФ и сильного бата многие россияне вместо Таиланда выбирали Турцию", - пишет издание.

В общей сложности страну за год посетило 39 млн иностранных туристов, что стало новым рекордом (годом ранее было 38 млн). Причем, "юбилейным" 39-миллионным туристом стал россиянин. Ожидается, что с учетом последних предновогодних дней итоговый турпоток в Таиланд в 2019 году составит 39,8 млн человек.

"По прогнозам Минтуризма страны, в 2020 году количество иностранных туристов в Таиланде достигнет 40,8 млн (+2,5%). При этом власти надеются привлечь больше туристов из РФ благодаря чартерам из Владивостока, Иркутска, Екатеринбурга и Новосибирска", - отмечает газета.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАИЛАНД, РОССИЯ, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]