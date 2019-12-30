Почти 1,5 млн российских туристов посетили Таиланд в 2019 году, турпоток по сравнению с прошлым годом не изменился, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на данные Министерства туризма страны (ТАТ).
"В 2019 году Таиланд посетили 1,47 млн российских путешественников, турпоток по сравнению с прошлым годом не изменился. Из-за проблем в экономике РФ и сильного бата многие россияне вместо Таиланда выбирали Турцию", - пишет издание.
В общей сложности страну за год посетило 39 млн иностранных туристов, что стало новым рекордом (годом ранее было 38 млн). Причем, "юбилейным" 39-миллионным туристом стал россиянин. Ожидается, что с учетом последних предновогодних дней итоговый турпоток в Таиланд в 2019 году составит 39,8 млн человек.
"По прогнозам Минтуризма страны, в 2020 году количество иностранных туристов в Таиланде достигнет 40,8 млн (+2,5%). При этом власти надеются привлечь больше туристов из РФ благодаря чартерам из Владивостока, Иркутска, Екатеринбурга и Новосибирска", - отмечает газета.
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