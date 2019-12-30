Алиев приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что примет участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Я планирую 9 мая быть в Москве и принять участие в торжествах. Я получил приглашение от президента РФ Владимира Путина", - сказал Алиев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он напомнил, что принимал участие в торжествах в Москве в честь 70-летия Победы.

Президент Алиев также отметил, что нельзя умалчивать случаи героизации фашистских последователей. «По этому вопросу нельзя вести политику умолчания и как говорится политику «и вашим и нашим». В целом, по каждому вопросу, я считаю, что каждая страна должна иметь свою позицию. Мы также видим опасные тенденции по переписыванию истории, по героизации фашистов, по искажению исторической правды и мы должны к этому очень серьезно относиться», - подчеркнул он.

Президент Азербайджана добавил, что поэтому в рамках сотрудничества в СНГ этот вопрос находится на повестке дня. «На последнем неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге российский президент Владимир Путин достаточно подробно со ссылкой на исторические документы, многие из которых мы услышали впервые, рассказал некоторые моменты. Я когда учился в МГИМО, этих документов нам не преподавали. Скорее всего, в силу политической корректности, потому что эти документы затрагивают такие моменты, которые видимо советская историческая наука, решила держать под грифом секретно. Но вот в подробном выступлении президента России, они были всем представлены, и я считаю, что это было большим сюрпризом для многих и мы увидели, что на самом деле происходило в то время. Поэтому категорически недопустимо ни переписывание истории, ни героизация фашизма. Мы должны называть вещи своими именами, независимо от того кто произносит какие речи и кто что делает», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что в октябре в Ашхабаде на саммите СНГ он поднял этот вопрос, так как в повестку дня был включен вопрос подготовки к 75-летию Победы. «Я сказал, что недопустимо, когда на пространстве СНГ героизируют фашистов, что произошло в Армении, когда фашистскому приспешнику Гарегину Тер-Арутюняну поставили 6 метровый памятник в Ереване. Этот человек, известный под кличкой Нжде, был арестован СМЕРШем и осужден на 25 лет, умер во владимирской тюрьме и не был реабилитирован. И такому человеку ставят 6-метровый памятник, его именем называют улицы, площади», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов, Б.Рустамбеков