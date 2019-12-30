Бои в Ливии должны быть прекращены без предварительных условий - Лавров

Остановка боевых действий без предварительных условий в Ливии является основой для начала политического урегулирования ситуации в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что остановка боевых действий является основным условием для начала политического диалога, причем такая остановка, по нашему убеждению, должна произойти без каких-либо предварительных требований", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

По его словам, объявление бессрочного прекращения огня - это в интересах ливийского народа. Он добавил, что необходимо начать диалог, нацеленный на выработку "таких соглашений, которые будут выполняться".