Президент Азербайджана назвал «потерянным» 2019 год для карабахского урегулирования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает потерянным 2019 год для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
«Этот год был потерянным для урегулирования конфликта. Причина этого – непоследовательная, противоречивая и непонятная позиция армянской стороны», - сказал Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, премьер-министр Армении вначале заявил, что Нагорный Карабах – это якобы независимое государство и Азербайджан должен вести переговоры с ним. «Это была попытка подрыва переговорного процесса, с чем ни мы, ни сопредседатели не могли согласиться. Заявление по этому поводу сделали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, по моей информации они сделали руководству Армении серьезное внушение», - отметил президент.
Алиев добавил, что вслед за этим армянский премьер заявил, что Нагорный Карабах – это Армения и точка. «Таким образом, получается, что они сами не знаю, что такое Нагорный Карабах. Если это так, то мы можем им разъяснить, что я сделал в октябре на заседании клуба «Валдай» в Сочи. Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана и это является истиной. Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Как только в армянском руководстве поймут эту простую истину, мы можем продвинуться в переговорах», - сказал президент Азербайджана.
А.Азизов
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