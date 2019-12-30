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Карабахский конфликт 30.12.2019 15:13

Президент Азербайджана назвал «потерянным» 2019 год для карабахского урегулирования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает потерянным 2019 год для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Этот год был потерянным для урегулирования конфликта. Причина этого – непоследовательная, противоречивая и непонятная позиция армянской стороны», - сказал Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, премьер-министр Армении вначале заявил, что Нагорный Карабах – это якобы независимое государство и Азербайджан должен вести переговоры с ним. «Это была попытка подрыва переговорного процесса, с чем ни мы, ни сопредседатели не могли согласиться. Заявление по этому поводу сделали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, по моей информации они сделали руководству Армении серьезное внушение», - отметил президент.

Алиев добавил, что вслед за этим армянский премьер заявил, что Нагорный Карабах – это Армения и точка. «Таким образом, получается, что они сами не знаю, что такое Нагорный Карабах. Если это так, то мы можем им разъяснить, что я сделал в октябре на заседании клуба «Валдай» в Сочи. Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана и это является истиной. Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Как только в армянском руководстве поймут эту простую истину, мы можем продвинуться в переговорах», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]