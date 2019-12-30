Алиев ждет изменения позиции ЕС по ряду пунктов соглашения о партнерстве с Азербайджаном

Азербайджан и ЕС могут продолжать переговоры для полписания соглашения о стратегическом партнерстве в случае изменения европейскими партнерами своей позиции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Переговоры с ЕС по поводу нового соглашения идут неплохо. Согласовано уже более 90% пунктов. Но те пункты, которые не согласованы, для нас категорически не приемлемы. И в случае, если позиция ЕС будет изменена, мы можем продолжить переговоры с нацеленностью на результат», - сказал Алиев в интервью телеканалу «Россия-24».
Глава государства добавил, что у Азербайджана сформировались хорошие отношения со всеми европейскими странами, но страна не подписала с ЕС соглашение об ассоциации и не собирается вступать в Евросоюз.
«Азербайджан не собирается вступать в ЕС, нас там и не ждут. Мы не входим даже в список кандидатов и в отличие от некоторых стран бывшего СССР, объединенных в проект «Восточного партнерства», не подписали соглашение об ассоциации. Я его прочел от начала до конца, и понял, что это не соглашение, это – инструкция, которой мы должны следовать. Я задал вопрос членам своей команды: Зачем нам эта инструкция? Что она нам даст? Есть ли какая-то практическая выгода? Я лично ее не увидел, поэтому мы и предложили европейской комиссии работать над двусторонним соглашением, где были бы выгоды для нас. Чтобы я мог сказать гражданам Азербайджана, зачем мы на это идем. Мы же не можем подписывать соглашение, чтобы кому-то понравиться или просто сказать, что оно у нас есть. Мы так не работаем. Любое соглашение, любая договоренность должна иметь конкретные результаты», - заявил президент Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 декабря заявил о том, что проект соглашения о стратегическом партнерстве согласован на 90%. При этом он подчеркнул о наличии разногласий между сторонами по двум ключевым моментам. По его словам, первый ключевой вопрос связан со сферой торговли. "Азербайджан сегодня не является членом Всемирной торговой организации (ВТО). Но я считаю, что время не настало для такого членства, так как основа нашего экспорта сегодня - это нефть и газ, кроме этого, нам нужно защищать внутренний рынок и внутренних производителей в сфере промышленности и АПК. Кроме этого, внутри ВТО сегодня имеется кризис: США пересматривают свое членство в нем, налицо факты торговых войн между отдельными странами. В таких условиях логичен и обоснован наш осторожный подход к вопросу членства в ВТО", - отметил он.
Вторым ключевым моментом Алиев назвал энергетику. "Это, прежде всего, касается цен на энергоресурсы. Нам предлагают продавать газ на экспорт по внутренней цене. Что это означает? Сегодня в Азербайджане 85% населения платит за газ по льготной цене, порядка 100 манат ($58) за 1 тыс. кубометров, тогда как в Европе цены составляют $300-500 за 1 тыс. кубометров. Получается, что нам надо резко увеличить внутреннюю цену, что неприемлемо, или экспортировать газ по цене в $58, что невозможно. Поэтому нам осталось согласовать эти два ключевых вопроса", - добавил Алиев.
А.Мамедов
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