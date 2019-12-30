«Южный газовый коридор» не является конкурентом российским поставкам газа в Европу – президент Азербайджана

Проект «Южный газовый коридор» (ЮГК) создаст возможности для экспорта азербайджанского газа на международные рынки, но не является конкурентом российским поставкам газа в Европу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После реализации проекта ЮГК на европейский рынок будет поставляться 10 млрд кубометров азербайджанского газа в год. По сравнению с объемом, поставляемым Россией, в зависимости от годов примерно 150-170 млрд кубометров, это очень небольшой объем. Поэтому проект ЮГК никакой не конкурент, и мы никогда так это не рассматривали. Это проект, который позволит Азербайджану реализовать свои газовые ресурсы на международных рынках», - заявил Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Азербайджана также отметил, что поставки азербайджанского газа по ЮГК в Европу начнутся в 2020 году.

Н.Аббасова