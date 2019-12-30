Лавров: либо США и ЕС возвращаются к выполнению СВПД, либо договор надо признать несуществующим

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США и Европейский Союз не возвратятся к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), то этот договор необходимо признать несуществующим.
"Мы будем по большому счету требовать от наших западных партнеров признать реальность: либо США, да и Евросоюз возвращаются к полному выполнению своих обязательств по СВПД, и тогда Иран восстанавливает соблюдение тех обязательств, которые он взял на себя исключительно в добровольном порядке. И, наверное, это будет идеальным решением, идеальным выходом из нынешней ситуации", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить таким образом свое уважение международному праву, к достигаемым договоренностям, тогда, наверное, СВПД нужно признать "почившем в бозе", более не существующим, и тогда уже никакие обязательства не будут никого связывать", - заявил Лавров.
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что останется Договор о нераспространении ядерного оружия, соглашение МАГАТЭ о гарантиях, дополнительный протокол.
"Конечно, нам хотелось бы сохранить СВПД, который превозносился всеми без исключения сторонами мира как высочайшее достижение дипломатии последнего времени, важнейший шаг в укреплении режима нераспространения оружия массового поражения", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что "действия США (по выходу из СВПД) противоречат всем нормам международного права, когда достигнутая в результатах переговоров консенсусная договоренность была одобрена обязательной к исполнению резолюцией СБ ООН, выход из этой договоренности является грубейшим нарушением мыслимых и немыслимых норм, принципов и правил".
По его словам, США заставляют и всех остальных не выполнять то, что они обязались сделать в ответ на соблюдение Ираном своих договоренностей.
"От Ирана требуют соблюдать эти договоренности на 100% в нарушение самих условий, на базе которых такое согласие было достигнуто и закреплено в СБ ООН", - заявил Лавров.
Алиев ждет изменения позиции ЕС по ряду пунктов соглашения о партнерстве с Азербайджаном
Президент Азербайджана назвал «потерянным» 2019 год для карабахского урегулирования
Минфин Азербайджана в 2020г впервые выпустит пятилетние гособлигации
Влиятельный иракский богослов предостерег от втягивания Ирака в конфликт между США и Ираном
ЦБ Азербайджана планирует на первом в 2020г депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Почти 1,5 млн российских туристов посетили Таиланд в 2019 году
Состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло на четверть
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г