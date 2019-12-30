Лавров: либо США и ЕС возвращаются к выполнению СВПД, либо договор надо признать несуществующим

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США и Европейский Союз не возвратятся к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), то этот договор необходимо признать несуществующим.

"Мы будем по большому счету требовать от наших западных партнеров признать реальность: либо США, да и Евросоюз возвращаются к полному выполнению своих обязательств по СВПД, и тогда Иран восстанавливает соблюдение тех обязательств, которые он взял на себя исключительно в добровольном порядке. И, наверное, это будет идеальным решением, идеальным выходом из нынешней ситуации", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить таким образом свое уважение международному праву, к достигаемым договоренностям, тогда, наверное, СВПД нужно признать "почившем в бозе", более не существующим, и тогда уже никакие обязательства не будут никого связывать", - заявил Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что останется Договор о нераспространении ядерного оружия, соглашение МАГАТЭ о гарантиях, дополнительный протокол.

"Конечно, нам хотелось бы сохранить СВПД, который превозносился всеми без исключения сторонами мира как высочайшее достижение дипломатии последнего времени, важнейший шаг в укреплении режима нераспространения оружия массового поражения", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что "действия США (по выходу из СВПД) противоречат всем нормам международного права, когда достигнутая в результатах переговоров консенсусная договоренность была одобрена обязательной к исполнению резолюцией СБ ООН, выход из этой договоренности является грубейшим нарушением мыслимых и немыслимых норм, принципов и правил".

По его словам, США заставляют и всех остальных не выполнять то, что они обязались сделать в ответ на соблюдение Ираном своих договоренностей.

"От Ирана требуют соблюдать эти договоренности на 100% в нарушение самих условий, на базе которых такое согласие было достигнуто и закреплено в СБ ООН", - заявил Лавров.