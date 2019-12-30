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Дальнее зарубежье 30.12.2019 17:16

Помпео собирается в 2020 году посетить Украину, Белоруссию и Центральную Азию

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что планирует в 2020 году посетить Белоруссию и ряд других стран бывшего СССР.

"Рад посетить в новом году Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр для того, чтобы встретиться со своими визави и подтвердить приоритеты США в Европе, Южной и Центральной Азии", - написал в понедельник Помпео в твиттере.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПОМПЕО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]