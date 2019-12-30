Помпео собирается в 2020 году посетить Украину, Белоруссию и Центральную Азию

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что планирует в 2020 году посетить Белоруссию и ряд других стран бывшего СССР.

"Рад посетить в новом году Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр для того, чтобы встретиться со своими визави и подтвердить приоритеты США в Европе, Южной и Центральной Азии", - написал в понедельник Помпео в твиттере.