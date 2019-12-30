Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.12.2019 18:12

Влиятельный иракский богослов предостерег от втягивания Ирака в конфликт между США и Ираном

Ирак не должен стать ареной конфликта между США и Ираном, заявил в понедельник влиятельный иракский шиитский богослов Муктада ас-Садр.

Также он является духовным лидером крупнейшего блока в парламенте Ирака "ас-Сайрун" - 54 места.

"Нам нужно, чтобы власти заняли твердую позицию: удержали Ирак от жестокой войны, которая пожрет растительность и осушит земли", - цитирует телеканал "Курдистан 24" выдержки из заявления богослова.

Также Муктада ас-Садр призвал граждан Ирака "осудить тех, кто хочет втянуть Ирак в войну".

"Нам нужен мир и реконструкция. Ирак не хочет войны, и любая сила, которая ввергает Ирак в войну, станет врагом народа", - заключил он.

На ряд военных баз в Ираке ранее была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

"Курдистан 24" напоминает, что эти события имели место на фоне продолжающихся в центральных и южных частях Ирана акций протеста, которые унесли жизни свыше 500 человек и привели к отставке премьера Адиля Абдула Махди.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ВОЙНА, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Похожие новости


Война в Ираке унесла жизни 120 тыс. человек и стоила США более $800 млрд - исследование

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]