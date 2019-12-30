Влиятельный иракский богослов предостерег от втягивания Ирака в конфликт между США и Ираном

Ирак не должен стать ареной конфликта между США и Ираном, заявил в понедельник влиятельный иракский шиитский богослов Муктада ас-Садр.

Также он является духовным лидером крупнейшего блока в парламенте Ирака "ас-Сайрун" - 54 места.

"Нам нужно, чтобы власти заняли твердую позицию: удержали Ирак от жестокой войны, которая пожрет растительность и осушит земли", - цитирует телеканал "Курдистан 24" выдержки из заявления богослова.

Также Муктада ас-Садр призвал граждан Ирака "осудить тех, кто хочет втянуть Ирак в войну".

"Нам нужен мир и реконструкция. Ирак не хочет войны, и любая сила, которая ввергает Ирак в войну, станет врагом народа", - заключил он.

На ряд военных баз в Ираке ранее была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

"Курдистан 24" напоминает, что эти события имели место на фоне продолжающихся в центральных и южных частях Ирана акций протеста, которые унесли жизни свыше 500 человек и привели к отставке премьера Адиля Абдула Махди.