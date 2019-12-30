США ответят за удары по силам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии, заявил заместитель главы ополчения "Силы народной мобилизации" (СНМ) Абу Махди аль-Мухандис.
"Кровь мучеников не прольется понапрасну, и наш ответ американским силам в Ираке будет очень суровым", - приводит его слова ливанское издание "Дейли стар".
"Дейли стар" напоминает, что СНМ - коалиция ополчений, в основном шиитских и поддерживаемых Ираном, которая формально интегрирована в иракские вооруженные силы. В свою очередь Абу Махди аль-Мухандис считается одним из самых влиятельных союзников Ирана в Ираке; также он ранее возглавлял "Катаиб Хезболлу", которую и основал.
На ряд военных баз в Ираке ранее была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.
США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.
В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.
Впоследствии американские удары осудили президент Ирака Бархам Салех и исполняющий обязанности главы правительства Адиль Абдул Махди, второй по значимости парламентский блок Ирака - "Фатх", Тегеран и ливанское шиитское движение "Хезболла".
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