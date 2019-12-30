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Дальнее зарубежье 30.12.2019 18:40

Иракское ополчение пообещало США отомстить за удары по "Катаиб Хезболле"

США ответят за удары по силам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии, заявил заместитель главы ополчения "Силы народной мобилизации" (СНМ) Абу Махди аль-Мухандис.

"Кровь мучеников не прольется понапрасну, и наш ответ американским силам в Ираке будет очень суровым", - приводит его слова ливанское издание "Дейли стар".

"Дейли стар" напоминает, что СНМ - коалиция ополчений, в основном шиитских и поддерживаемых Ираном, которая формально интегрирована в иракские вооруженные силы. В свою очередь Абу Махди аль-Мухандис считается одним из самых влиятельных союзников Ирана в Ираке; также он ранее возглавлял "Катаиб Хезболлу", которую и основал.

На ряд военных баз в Ираке ранее была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

Впоследствии американские удары осудили президент Ирака Бархам Салех и исполняющий обязанности главы правительства Адиль Абдул Махди, второй по значимости парламентский блок Ирака - "Фатх", Тегеран и ливанское шиитское движение "Хезболла".

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Тэги: ИРАК, США, ВОЗМЕЗДИЕ, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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