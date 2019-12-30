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ТЭК 30.12.2019 16:42

Киев и Газпром подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу на $7,4 млрд - Минюст Украины

Украина и ПАО "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

"Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробности соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Лищина отметил, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и Газпромом.

Он проиллюстрировал свой пост подписями сторон. От Украины стоит подпись министра Дениса Малюськи, от "Газпрома" - замглавы правления ПАО Елены Бурмистровой.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ГАЗ, МИРОВАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]