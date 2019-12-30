Киев и Газпром подписали мировое соглашение в арбитраже по штрафу на $7,4 млрд - Минюст Украины

Украина и ПАО "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.
"Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробности соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Лищина отметил, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и Газпромом.
Он проиллюстрировал свой пост подписями сторон. От Украины стоит подпись министра Дениса Малюськи, от "Газпрома" - замглавы правления ПАО Елены Бурмистровой.
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