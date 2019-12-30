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АПК 30.12.2019 16:43

Минсельхоз получит 5 млн манатов на строительство нового комплекса для коневодческого хозяйства в Агстафе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве нового комплекса для коневодческого хозяйства «Дилбаз» в Агстафинском районе.

Согласно распоряжению средства в размере 5 млн 30 тыс. манатов выделены министерству сельского хозяйства.

Распоряжение президента Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2019 год в рамках государственных капвложений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]