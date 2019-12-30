Минсельхоз получит 5 млн манатов на строительство нового комплекса для коневодческого хозяйства в Агстафе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве нового комплекса для коневодческого хозяйства «Дилбаз» в Агстафинском районе.

Согласно распоряжению средства в размере 5 млн 30 тыс. манатов выделены министерству сельского хозяйства.

Распоряжение президента Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2019 год в рамках государственных капвложений.

Б.Рустамбеков