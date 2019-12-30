Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-ноябре сократилась до 54,1% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-ноябре 2019 года выросли на 3,7% – до 8 млрд 681,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в ноябре банковские вклады населения по сравнению с показателем на конец октября текущего года сократились на 1,5% или на 129,6 млн манатов.

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 10,3% - до 4 млрд 693,1 млн манатов или 54,1% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-ноябре 2019 года вырос на 26,9% - до 3 млрд 988,4 млн манатов или 45,9% всех вкладов.

На 30 ноября 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 170 млн манатов, нерезидентов – 511,5 млн манатов. С начала года вклады резидентов выросли на 7,3%, нерезидентов – сократились на 33%.

В целом, на 1 декабря, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 23 млрд 579,1 млн манатов, что на 7,8% больше показателя на конец 2018 года.

А.Мамедов