Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о ряде назначений в судебной системе Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Согласно тексту распоряжения, Аскер Новрузов назначен на должность заместителя председателя Верховного суда НАР.

Кроме этого, Юсифали Гурбанов назначен на пост председателя Административной коллегии Верховного суда НАР, Ахлиман Хыдыров - председателем коммерческой коллегии Верховного суда, Хиджран Мурадов - председателя Административного суда НАР, Эльшан Салманов - председателя Коммерческого суда НАР, Гусейн Мамедов - председателя Суда по тяжким преступлениям НАР.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Х.Насирзаде