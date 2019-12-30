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30.12.2019 17:12

Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о ряде назначений в судебной системе Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Согласно тексту распоряжения, Аскер Новрузов назначен на должность заместителя председателя Верховного суда НАР.

Кроме этого, Юсифали Гурбанов назначен на пост председателя Административной коллегии Верховного суда НАР, Ахлиман Хыдыров - председателем коммерческой коллегии Верховного суда, Хиджран Мурадов - председателя Административного суда НАР, Эльшан Салманов - председателя Коммерческого суда НАР, Гусейн Мамедов - председателя Суда по тяжким преступлениям НАР.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]