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Социум 30.12.2019 17:26

В структуру Минтруда создаются 4 агентства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в области социальной защиты.

Цель указа – повысить качество услуг, оказываемых в сфере занятости, социальной защиты и соцобеспечения населения и др. направлениях.

Согласно указу при Минтруда и соцзащиты населения будут созданы ряд публичных юридических лиц: Государственное агентство занятости (на базе Государственной службы занятости), Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ, на базе действующего аналогичного фонда), Агентство социальных услуг, Госагентство социально-медицинской экспертизы и реабилитации (на базе аналогичной службы).

Управление этими структурами будет осуществляться со стороны правления (в каждом агентстве). Членов правления этих агентств назначает министр труда и социальной защиты населения.

При этом деятельность Агентства социальных услуг и Госагентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации финансируется из госбюджета Азербайджана. В связи с этим их штатное расписание и размеры должностных окладов утверждаются со стороны Минтруда по согласованию с кабинетом министров.

В рамках указа, кабмину поручено в течение трех месяцев подготовить проекты уставов этих агентств, а также предложения по размеру их уставного фонда.

Предприятия социальных услуг, находящихся в настоящее время в подчинении ГФСЗ, должны быть переданы в подчинение Агентства социальных услуг.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОЦИУМ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]