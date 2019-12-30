В структуру Минтруда создаются 4 агентства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в области социальной защиты.
Цель указа – повысить качество услуг, оказываемых в сфере занятости, социальной защиты и соцобеспечения населения и др. направлениях.
Согласно указу при Минтруда и соцзащиты населения будут созданы ряд публичных юридических лиц: Государственное агентство занятости (на базе Государственной службы занятости), Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ, на базе действующего аналогичного фонда), Агентство социальных услуг, Госагентство социально-медицинской экспертизы и реабилитации (на базе аналогичной службы).
Управление этими структурами будет осуществляться со стороны правления (в каждом агентстве). Членов правления этих агентств назначает министр труда и социальной защиты населения.
При этом деятельность Агентства социальных услуг и Госагентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации финансируется из госбюджета Азербайджана. В связи с этим их штатное расписание и размеры должностных окладов утверждаются со стороны Минтруда по согласованию с кабинетом министров.
В рамках указа, кабмину поручено в течение трех месяцев подготовить проекты уставов этих агентств, а также предложения по размеру их уставного фонда.
Предприятия социальных услуг, находящихся в настоящее время в подчинении ГФСЗ, должны быть переданы в подчинение Агентства социальных услуг.
Н.Аббасова
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