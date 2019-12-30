ЦБ Азербайджана планирует на первом в 2020г депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 7 января 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 7 января проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней" - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 30 декабря 2019 года – ЦБА привлек 100 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 7 января установлен 5,76%-7,49%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
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