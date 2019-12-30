Минфин Азербайджана в 2020г впервые выпустит пятилетние гособлигации

Министерство финансов Азербайджана в 2020 году планирует эмиссию государственных облигаций общим объемом 850 млн манатов, говорится в сообщении ведомства.
«В течение 2020 года Минфином запланирован выпуск государственных ценных бумаг на общую сумму 850 манатов. При этом, предусмотрена эмиссия краткосрочных гособлигаций (на один год и менее) на сумму 300 млн манатов и среднесрочных (сроком от одного до пяти лет) на сумму 550 млн манатов»,- говорится в сообщении.
По информации министерства, соответствующие документы, подтверждающие выпуск указанных ценных бумаг на местном рынке, в том числе Условия выпуска гособлигаций, уже прошли госрегистрацию.
«С учетом роста спроса инвесторов к более долгосрочным облигациям с 2020 года Минфином впервые предусмотрена эмиссия гособлигаций со сроком оборота до пяти лет. Таким образом, поэтапное продление срока обращения ценных бумаг на местном рынке и определение базисной ставки (бенчмарк) по более долгосрочным облигациям еще больше ускорит развитие местного рынка ценных бумаг», - отмечается в информации.
Минфин будет предоставлять информацию о результатах аукционов по гособлигациям сразу по окончании торгов и ежеквартально на официальном сайте.
Н.Аббасова
Алиев ждет изменения позиции ЕС по ряду пунктов соглашения о партнерстве с Азербайджаном
Президент Азербайджана назвал «потерянным» 2019 год для карабахского урегулирования
Почти 1,5 млн российских туристов посетили Таиланд в 2019 году
Состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло на четверть
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Лавров планирует посетить Иран в следующем году
"Литовские желдороги" завершили восстановление ветки в Латвию
Ситуация в Ливии может ухудшиться, напоминает обстановку в Сирии три года назад - советник президента Турции
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г