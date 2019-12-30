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Финансы 30.12.2019 19:13

Минфин Азербайджана в 2020г впервые выпустит пятилетние гособлигации

Министерство финансов Азербайджана в 2020 году планирует эмиссию государственных облигаций общим объемом 850 млн манатов, говорится в сообщении ведомства.

«В течение 2020 года Минфином запланирован выпуск государственных ценных бумаг на общую сумму 850 манатов. При этом, предусмотрена эмиссия краткосрочных гособлигаций (на один год и менее) на сумму 300 млн манатов и среднесрочных (сроком от одного до пяти лет) на сумму 550 млн манатов»,- говорится в сообщении.

По информации министерства, соответствующие документы, подтверждающие выпуск указанных ценных бумаг на местном рынке, в том числе Условия выпуска гособлигаций, уже прошли госрегистрацию.

«С учетом роста спроса инвесторов к более долгосрочным облигациям с 2020 года Минфином впервые предусмотрена эмиссия гособлигаций со сроком оборота до пяти лет. Таким образом, поэтапное продление срока обращения ценных бумаг на местном рынке и определение базисной ставки (бенчмарк) по более долгосрочным облигациям еще больше ускорит развитие местного рынка ценных бумаг», - отмечается в информации.

Минфин будет предоставлять информацию о результатах аукционов по гособлигациям сразу по окончании торгов и ежеквартально на официальном сайте.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНФИН, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]