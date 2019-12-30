Президент Алиев утвердил положение министерства экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение министерства экономики.
Согласно положению, опубликованному на сайте главы государства в понедельник, министр экономики будет иметь одного первого заместителя и пять заместителей.
В функции ведомства входит: формирование экономической политики страны, подготовка макроэкономических прогнозов, создание благоприятных условий для развития экономики и экономического роста, поощрение инвестиционной деятельности, развития предпринимательства и промышленности, регулирование системы лицензий и разрешений, предотвращение монополии и устранение несправедливой конкуренции, защита прав потребителей, купля-продажа товаров (услуг и работ) за счет госсредств, управление госимуществом и его приватизация, своевременный и полный сбор налоговых отчислений в госбюджет, организация госуправления землей.
Основными направлениями деятельности ведомства являются следующие: подготовка и реализация стратегии социально-экономического развития страны; подготовка предложений по созданию условий для обеспечения устойчивого и инклюзивного развития страны и устойчивого экономического роста, оценка процессов в сфере социально-экономического развития страны и подготовка социально-экономических (макроэкономических) прогнозов, осуществление деятельности, направленной на повышение уровня прозрачности в экономике и улучшение бизнес-климата и др.
Как сообщалось, президент Алиев 23 октября подписал указ о совершенствовании структуры министерства экономики. Согласно указу, в структуру Минэкономики переданы министерство налогов, Госкомитет по имущественным вопросам, Госагентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.
Другим указом Алиева, на должность министра экономики был назначен Микаил Джаббаров.
Н.Аббасова
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