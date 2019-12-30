Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 30.12.2019 20:16

Президент Алиев утвердил положение министерства экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение министерства экономики.

Согласно положению, опубликованному на сайте главы государства в понедельник, министр экономики будет иметь одного первого заместителя и пять заместителей.

В функции ведомства входит: формирование экономической политики страны, подготовка макроэкономических прогнозов, создание благоприятных условий для развития экономики и экономического роста, поощрение инвестиционной деятельности, развития предпринимательства и промышленности, регулирование системы лицензий и разрешений, предотвращение монополии и устранение несправедливой конкуренции, защита прав потребителей, купля-продажа товаров (услуг и работ) за счет госсредств, управление госимуществом и его приватизация, своевременный и полный сбор налоговых отчислений в госбюджет, организация госуправления землей.

Основными направлениями деятельности ведомства являются следующие: подготовка и реализация стратегии социально-экономического развития страны; подготовка предложений по созданию условий для обеспечения устойчивого и инклюзивного развития страны и устойчивого экономического роста, оценка процессов в сфере социально-экономического развития страны и подготовка социально-экономических (макроэкономических) прогнозов, осуществление деятельности, направленной на повышение уровня прозрачности в экономике и улучшение бизнес-климата и др.

Как сообщалось, президент Алиев 23 октября подписал указ о совершенствовании структуры министерства экономики. Согласно указу, в структуру Минэкономики переданы министерство налогов, Госкомитет по имущественным вопросам, Госагентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Другим указом Алиева, на должность министра экономики был назначен Микаил Джаббаров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНЭКОНОМИКИ, ПОЛОЖЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]