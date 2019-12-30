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30.12.2019 20:39

Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни

Для удобства клиентов филиалы «Аджеми» и «Нефтчиляр» банка ВТБ (Азербайджан) будут предоставлять услуги в нерабочие дни - с 3 по 6 января 2020 года.

Офисы банка будут работать в режиме с 10.00 до 16.00.

Клиентам будут доступны операции по всем основным услугам:

· выдача средств с текущего счета;

· отправка/получение срочных денежных переводов;

· открытие текущих счетов;

· заказ пластиковой карты;

· пополнение текущего (карточного) и депозитного счетов.

Кроме того, будет возможно погашение кредитов, оформление кредитных заявок, обмен валюты, оплата штрафов и коммунальных платежей, прием платежных поручений, заявлений для подключения к Интернет-банкингу и Мобильному банкингу и пр.

Кроме того, клиенты банка могут получить необходимые консультации по короткому номеру 986 в период с 10:00 – 16:00.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]