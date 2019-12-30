Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни

Для удобства клиентов филиалы «Аджеми» и «Нефтчиляр» банка ВТБ (Азербайджан) будут предоставлять услуги в нерабочие дни - с 3 по 6 января 2020 года.

Офисы банка будут работать в режиме с 10.00 до 16.00.

Клиентам будут доступны операции по всем основным услугам:

· выдача средств с текущего счета;

· отправка/получение срочных денежных переводов;

· открытие текущих счетов;

· заказ пластиковой карты;

· пополнение текущего (карточного) и депозитного счетов.

Кроме того, будет возможно погашение кредитов, оформление кредитных заявок, обмен валюты, оплата штрафов и коммунальных платежей, прием платежных поручений, заявлений для подключения к Интернет-банкингу и Мобильному банкингу и пр.

Кроме того, клиенты банка могут получить необходимые консультации по короткому номеру 986 в период с 10:00 – 16:00.