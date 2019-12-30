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    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

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ТЭК 30.12.2019 20:44

Цены на нефть остаются у максимумов за 3 месяца, Brent - выше $68,7 за баррель

Цены на нефть продолжают оставаться около максимальных за последние три месяца отметок на фоне позитивных прогнозов относительно состояния мировой экономики.

Кроме того, участники рынка отслеживают развитие ситуации в Ираке, где участники антиправительственных акций в течение двух дней перекрывают доступ к нефтяному месторождению Nasiriyah на юге страны.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:00 подорожали на $0,55 (на 0,81%) - до $68,71 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,27 (на 0,44%) - до $61,99 за баррель.

"Нефтяные цены по-прежнему остаются на высоких уровнях, поскольку напряженность на Ближнем Востоке может привести к перебоям в поставках в регионе", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Он также полагает, что сокращение товарных запасов нефти в США, а также запланированное подписание первой части торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином поддерживают рост котировок. "И, что более важно, они дают сигналы о дальнейшем спокойствии в сфере импортных пошлин", - добавил эксперт.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]