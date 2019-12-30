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Дальнее зарубежье 30.12.2019 21:35

Помпео начнет работу в 2020 г. с визитов на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр

Глава госдепа США Майк Помпео с 3 по 7 января совершит турне, в ходе которого посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, сообщают в понедельник в американском внешнеполитическом ведомстве.

3 января Помпео будет в Киеве. "Он встретится с президентом Зеленским, главой МИД Пристайко и с министром обороны Загороднюком, чтобы заверить в поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Госдеп сообщает, что 4 января госсекретарь США проведет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, "чтобы заверить в заинтересованности США в суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии".

Кроме того, Помпео "выразит наше стремление к нормализации отношений и к развитию двусторонних контактов".

Далее госсекретарь отправится в Казахстан. "5 января он встретится с президентом Токаевым, с первым президентом Назарбаевым, с главой МИД Тлеуберди, чтобы подтвердить наше стремление к миру, процветанию и безопасности в Центральной Азии", - пишет госдеп. Кроме того, госсекретарь США планирует в Казахстане обсудить такие темы, как инвестиции, экономические реформы и защита прав человека.

5-6 января Помпео будет проводить переговоры в Ташкенте. "Он встретится с президентом Мирзиёевым и с главой МИД Камиловым, чтобы подтвердить поддержку со стороны США реформам в Узбекистане, а также - суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

В нем информируют, что кроме того, в Ташкенте Помпео примет участие в встрече глав МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, "чтобы обсудить нашу общую заинтересованность в мире и стабильности в Афганистане и наше будущее сотрудничество на региональном уровне".

Наконец, 7 января Помпео посетит Кипр.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ЕВРОПА, АЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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