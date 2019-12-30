Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с ПАО "Газпром" соглашения о предоставлении услуги по организации транспортировки газа через территорию страны на 2020-2024 годы.
Соответствующее разрешение закреплено распоряжением №1405-р от 30 декабря 2019 года, текст которого обнародован на правительственном интернет-портале.
Кабмин также разрешил "Нафтогазу" подписать соглашение об урегулировании существующих газовых споров и соглашение об основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с "Газпромом".
В то же время тексты договоров не приложены к распоряжению.
Как сообщалось, подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.
В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.
"Нафтогаз Украины" вечером 27 декабря подтвердил перечисление "Газпромом" $2,918 млрд, после чего в субботу кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российской компании.
Ранее в понедельник Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.
"Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробности соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Лищина отметил, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и Газпромом.
Он проиллюстрировал свой пост подписями сторон. От Украины стоит подпись министра Дениса Малюськи, от "Газпрома" - замглавы правления ПАО Елены Бурмистровой.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Алиев ждет изменения позиции ЕС по ряду пунктов соглашения о партнерстве с Азербайджаном
Президент Азербайджана назвал «потерянным» 2019 год для карабахского урегулирования
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2019гг выдали около 27,9 тыс. ипотечных кредитов
Банки-агенты АИКГФ в ноябре выдали ипотечных кредитов на 31 млн манатов
Небольшие сланцевые компании США могут продолжить консолидацию на фоне роста долгов
Турцию за 11 месяцев посетили 6,9 млн российских туристов
Почти 1,5 млн российских туристов посетили Таиланд в 2019 году
Состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло на четверть
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г