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Дальнее зарубежье 30.12.2019 23:50

Москва призывает Вашингтон и "Хезболлу" воздержаться от шагов, чреватых дестабилизацией ситуации в Ираке и Сирии - МИД РФ

Россия осуждает обмен ударами между группировкой "Хезболла" и американскими военными в Ираке, призывает стороны к сдержанности.

"В Москве с серьезной озабоченностью восприняли состоявшийся обмен ударами между военно-политической группировкой "Хезболла" и подразделениями вооруженных сил США, дислоцированными на иракской территории.(. . .) Считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России об эскалации напряженности в Ираке и Сирии.

По поступающей в российское внешнеполитическое ведомство информации, 27 декабря используемая американскими военными авиабаза вблизи Киркука подверглась ракетному обстрелу, в результате которого один гражданский специалист погиб и несколько военнослужащих получили ранения.

"29 декабря США нанесли, по их утверждению, "точечные удары оборонительного характера" по пяти объектам "Хезболлы" в Западном Ираке и Восточной Сирии, приведшие, как сообщается, к гибели 25 и ранению порядка 50 человек. В Багдаде публично осудили эти удары, которые, по словам главы правительства Ирака А.Абдельмахди, являются нарушением суверенитета страны и угрожают ее безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАК, США, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]