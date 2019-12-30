Россия осуждает обмен ударами между группировкой "Хезболла" и американскими военными в Ираке, призывает стороны к сдержанности.

"В Москве с серьезной озабоченностью восприняли состоявшийся обмен ударами между военно-политической группировкой "Хезболла" и подразделениями вооруженных сил США, дислоцированными на иракской территории.(. . .) Считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России об эскалации напряженности в Ираке и Сирии.

По поступающей в российское внешнеполитическое ведомство информации, 27 декабря используемая американскими военными авиабаза вблизи Киркука подверглась ракетному обстрелу, в результате которого один гражданский специалист погиб и несколько военнослужащих получили ранения.

"29 декабря США нанесли, по их утверждению, "точечные удары оборонительного характера" по пяти объектам "Хезболлы" в Западном Ираке и Восточной Сирии, приведшие, как сообщается, к гибели 25 и ранению порядка 50 человек. В Багдаде публично осудили эти удары, которые, по словам главы правительства Ирака А.Абдельмахди, являются нарушением суверенитета страны и угрожают ее безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.