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Регион 30.12.2019 21:06

Иран и Россия работают над обеспечением мира в Персидском заливе - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф позитивно оценил свои переговоры в Москве и заявил о совместной работе с РФ по обеспечению мира в районе Персидского залива.

"Провел плодотворные переговоры с главой МИД Лавровым в России. В отличие от некоторых, которые "оборонительно" бряцают оружием в тысячах километров от собственных берегов, Иран и Россия сотрудничали ради обеспечения мира в Сирии. Теперь у нас есть важные предложения для мира в Персидском заливе", - написал он в своем твиттере.

Ранее в понедельник Зариф провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]