Иран и Россия работают над обеспечением мира в Персидском заливе - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф позитивно оценил свои переговоры в Москве и заявил о совместной работе с РФ по обеспечению мира в районе Персидского залива.

"Провел плодотворные переговоры с главой МИД Лавровым в России. В отличие от некоторых, которые "оборонительно" бряцают оружием в тысячах километров от собственных берегов, Иран и Россия сотрудничали ради обеспечения мира в Сирии. Теперь у нас есть важные предложения для мира в Персидском заливе", - написал он в своем твиттере.

Ранее в понедельник Зариф провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.