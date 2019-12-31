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31.12.2019 00:20

YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей

Видеосервис YouTube с января 2020 года ограничит сбор данных при просмотре видео для детей из-за требований Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC).

Компания запретит оставлять комментарии под детским контентом, а также использовать другие способы повышения количества просмотров, включая всплывающие предложения других видео.

Помимо этого, детские видео не будут сопровождаться персонализированной рекламой на основе данных Google о пользователе. Это может привести к снижению рекламных доходов, а также к сокращению предложения контента для детей. Контекстная реклама, которая зависит от содержания интернет-страницы, будет по-прежнему разрешена.

YouTube вводит изменения после того, как FTC обвинила видеосервис в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children"s Online Privacy Protection Act, COPPA). По мнению FTC, YouTube собирал персональные данные детей, на основе которых для них отбирались рекламные объявления.

YouTube не признал нарушений, но в сентябре выплатил штраф в $170 млн и согласился помечать детский контент. Авторы сами ответственны за выбор категории видео. Неверное указание категории может привести к штрафу со стороны FTC.

По словам представителя компании, "ответственность является приоритетом YouTube, что включает защиту детей и их конфиденциальности".

YouTube давно заявлял, что его платформа не предназначена для детей младше 13 лет и что аккаунты пользователей, не достигших этого возраста, удаляются. У компании есть приложение для детей YouTube Kids, в котором запрещена персонализированная реклама.

Однако основная платформа YouTube все равно входит в число самых популярных среди пользователей младше 13 лет. По данным FTC, YouTube использовал это для привлечения рекламодателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, YOUTUBE, ДЕТИ, РЕКЛАМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]