Посол России в США и посол США в РФ обсудили в ходе встречи перспективы отношений между странами - посольство РФ

Российский посол в США Анатолий Антонов и назначенный американский посол в РФ Джон Салливан провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили перспективы развития отношений между странами, сообщает посольство РФ в США.
"30 декабря 2019 года в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Антонова с назначенным послом США в России Салливаном", - говорится в сообщении, размещённом на странице российского посольства в Фейсбуке.
"Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений", - отмечается в сообщении.
12 декабря американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря США Джона Салливана в должности нового американского посла в России.
23 декабря Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.
Ранее этой осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако в тоже время сотрудничество с Москвой является необходимым.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Алиев ждет изменения позиции ЕС по ряду пунктов соглашения о партнерстве с Азербайджаном
Президент Азербайджана назвал «потерянным» 2019 год для карабахского урегулирования
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2019гг выдали около 27,9 тыс. ипотечных кредитов
Банки-агенты АИКГФ в ноябре выдали ипотечных кредитов на 31 млн манатов
Небольшие сланцевые компании США могут продолжить консолидацию на фоне роста долгов
Турцию за 11 месяцев посетили 6,9 млн российских туристов
Почти 1,5 млн российских туристов посетили Таиланд в 2019 году
Состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло на четверть
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г