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Дальнее зарубежье 31.12.2019 09:11

Посол России в США и посол США в РФ обсудили в ходе встречи перспективы отношений между странами - посольство РФ

Российский посол в США Анатолий Антонов и назначенный американский посол в РФ Джон Салливан провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили перспективы развития отношений между странами, сообщает посольство РФ в США.

"30 декабря 2019 года в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Антонова с назначенным послом США в России Салливаном", - говорится в сообщении, размещённом на странице российского посольства в Фейсбуке.

"Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений", - отмечается в сообщении.

12 декабря американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря США Джона Салливана в должности нового американского посла в России.

23 декабря Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.

Ранее этой осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако в тоже время сотрудничество с Москвой является необходимым.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПОСЛЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]