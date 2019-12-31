Главной целью ударов США в Ираке было сдерживание Ирана - Помпео генсеку ООН

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что удары США по некоторым объектам в Ираке были направлены против Ирана, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь повторил, что оборонительные действия, предпринятые Соединенными Штатами в ответ, были направлены на сдерживание Ирана", - говорится в распространенном сообщении госдепа.
В нем отмечается, что в ходе беседы Помпео отметил, что последние атаки на базы размещения американских военных в Ираке привели к гибели одного гражданина США и "и поставили под угрозу жизни многих других американцев".
Госсекретарь и Гутерриш договорились о поддержании постоянных контактов.
В понедельник Помпео сказал журналистам: "Мы не потерпим, чтобы Исламская Республика Иран предпринимала действия, которые подвергают опасности американских мужчин и женщин".
Накануне министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты могут продолжить наносить удары по близким Ирану группировкам движения "Хезболла" в Ираке.
"Я хотел бы отметить, что мы будем принимать дополнительные меры по мере необходимости, чтобы гарантировать, что мы действуем в интересах самообороны, а также сдерживаем дальнейшее плохое поведение со стороны групп ополчения или со стороны Ирана", - сказал он журналистам.
В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.
В свою очередь шиитское ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.
Представитель главы переходного правительства Ирака Абделя Махди сообщил, что премьер провел телефонные переговоры с Эспером и указал на недопустимость ударов по объектам на иракской территории, являющихся "нарушением суверенитета Ирака" и угрозой эскалации напряженности в регионе в целом.
Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.
США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.
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