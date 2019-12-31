Белый дом вскоре опубликует стратегию США по Центральной Азии - госдепартамент

В ближайшее время американская администрация намерена опубликовать подготовленную ею стратегию по Центральной Азии, сообщил высокопоставленный представитель американского госдепартамента.

"Администрация президента Трампа недавно завершила разработку стратегии для Центральной Азии, которую мы вскоре обнародуем, чтобы подчеркнуть нашу глубокую приверженность этому жизненно важному региону", - сказал дипломат журналистам.

На брифинге, посвященном предстоящим визитам госсекретаря Майка Помпео в Казахстан и Узбекистан, он отметил, что Вашингтон поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность стран центральноазиатского региона.

"Соединенные Штаты привержены улучшению связей Казахстана и Узбекистана с мировой экономикой, чтобы они не становились зависимыми от какой-либо одной страны в области торговли и развития. Мы считаем, что Казахстан и Узбекистан должны иметь свободу отстаивать свои национальные интересы, выбирать из множества партнеров и объединяться в политической, экономической и военной областях на собственных условиях", - подчеркнул представитель госдепа.

Как сообщалось, Помпео с 3 по 7 января совершит турне, в ходе которого посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.