Банки-агенты АИКГФ в ноябре выдали ипотечных кредитов на 31 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-ноябре 2019 года выдали ипотечных кредитов на сумму 158,8 млн манатов, что на 34,4% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в ноябре 2019 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 31 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ в январе-ноябре 2019 года рефинансировал кредитов на сумму 215,2 млн манатов (спад на 2,8% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года - ИФ).
Фонд в ноябре 2019 года не получал средств из госбюджета для финансирования социальной ипотеки. В целом с начала года правительство выделило 80 млн манатов из бюджета для финансирования соципотеки.
Кроме того, АИКГФ в январе-ноябре привлек 150 млн манатов от размещения облигаций.
В 2018 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 272,5 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А. Мамедов
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