Турцию за 11 месяцев посетили 6,9 млн российских туристов

Турцию в январе-ноябре 2019 года посетили 6,9 млн россиян, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, следует из статистики Министерства культуры и туризма республики.
Россия заняла первое место по числу иностранных прибытий в Турцию с долей 16% от общего числа иностранных путешественников. В число пяти ведущих стран по числу иностранцев вошли также Германия (4,8 млн, плюс 11,6%), Великобритания (2,5 млн, плюс 13,3%), Болгария (2,2 млн, плюс 13,9%) и Иран (2 млн, плюс 3,9%).
В общей сложности за 11 месяцев страну посетили 42,9 млн туристов, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
В ноябре Турция приняла 2,2 млн иностранных туристов (плюс 11,4%), в том числе 192,7 тыс. россиян (плюс 36,8%). По итогам ноября россияне заняли второе место по прибытиям, уступив путешественникам из Болгарии, откуда приехали 230,2 тыс. человек (+8,3%). На третьем месте расположились туристы из Германии (186,1 тыс., плюс 4,3%), на четвертом - Грузии (163,6 тыс., плюс 19,2%), на пятом - Ирана (142,7 тыс., плюс 35,6%).
За 11 месяцев чаще всего путешественники посещали провинцию Анталья (36,7% от общего числа иностранцев), город Стамбул (32,1%), провинции Эдирне (9,4%), Мугла (7,5%) и Артвин (4,9%).
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