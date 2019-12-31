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Дальнее зарубежье 31.12.2019 23:12

4 тыс. человек отрезаны пожарами на юго-востоке Австралии от остальной части страны

Примерно 4 тыс. человек в австралийском городе Маллакоота, расположенном на юго-востоке страны в штате Виктория, оказались блокированными из-за непрекращающихся масштабных пожаров, передает во вторник агентство Associated press (AP).

Наступающий на город огонь заставил жителей города в целях предосторожности отойти к прибрежной полосе. Сам город, отмечает AP, погрузился в темноту от дыма, но затем стал освещаться заревами пожаров.

Премьер штата Дэниэл Эндрюс в свою очередь сообщил, что власти планируют вывозить жителей Маллакооты по морю.

Также он сообщил, что в настоящий момент пропавшими без вести числятся четыре человека.

По данным AP, накануне погодные условия ухудшились и в штате Виктория и в соседнем штате Новый Южный Уэльс.

Ранее также стало известно о гибели в результате пожаров еще двух человек: таким образом, общее число жертв стихии в Австралии составило 12 человек.

В целях безопасности ранее власти запретили фейерверки на этот Новый год. Однако было сделано исключено для Сиднея: несмотря на критику в связи с готовящимися празднованиями, ожидается, что шоу фейерверков в Сиднее посетит около 1 млн человек, и оно принесет прибыль в $91 млн.

В настоящее время в Австралии полыхает порядка 100 пожаров, самые крупные из них были зафиксированы на западе от Сиднея.

2019 год может стать одним из самых жарких за все время наблюдений в Австралии.

Западные СМИ отмечали, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ГОРОД, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]