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Регион 31.12.2019 14:23

Зариф поблагодарил власти Китая за поддержку Ирана в международных организациях

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Пекине выразил благодарность руководству КНР за его поддержку Тегерана в международных организациях, сообщает во вторник иранское агентство ИСНА.

"Поддержка Китаем Ирана свидетельствует о том, что китайское правительство имеет решимость отстаивать мультилатерализм в рамках международного сообщества", - сказал Зариф в ходе первого раунда переговоров с Ван И.

Мультилатерализм - принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.

Кроме этого, на встрече дипломаты двух стран обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также наиболее важные международные и региональные вопросы.

Также Зариф подверг критике санкции США против Ирана и призвал мировое сообщество вместе выступать против односторонних подходов в мировой политике.

Он добавил, что Тегерану и Пекину, готовым развивать двустороннее сотрудничество, следует регулярно проводить консультации по различным вопросам.

Иранские СМИ напоминают, что Зариф прибыл в Пекин ранее во вторник после того, как накануне он участвовал в переговорах в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В минувшее воскресенье завершились военно-морские учения с участием Ирана, РФ и КНР: они проходили в Индийском океана и Оманском заливе.

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Тэги: ИРАН, КИТАЙ, ПОДДЕРЖКА, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]