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Регион 31.12.2019 15:16

Демонстранты попытались штурмовать посольство США в Багдаде

Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник предприняли попытку штурма посольства США в Багдаде, сообщает агентство Associated press (AP).

После похорон ополченцев скорбящие направились в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США.

Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали его бутылками для воды.

По информации журналиста AP с места событий, десяткам протестующих удалось, снеся ворота, прорваться на посольскую территорию. Оттуда видны языки поднимающегося пламени.

В результате против демонстрантов был применен слезоточивый газ. Также слышны звуки выстрелов и рев сирены.

На крыше посольства были замечены трое американских военнослужащих. Однако, отмечает AP, пока непонятно, есть ли пострадавшие в результате беспорядков.

Протестующие также вывесили на стенах посольства флаги группировки, по которой США ранее нанесли удары.

Демонстранты выкрикивают антиамериканские лозунги и несли транспаранты с надписями: "Смерть Америке, смерть Израилю!"

Тем временем, телеканал "Аль-Арабийя" сообщил со ссылкой на источники, что посол США в Багдаде отбыл в неизвестном направлении.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

В свою очередь шиитское ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

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Тэги: ИРАК, США, ПОСОЛЬСТВО, БЕСПОРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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