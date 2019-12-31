Демонстранты попытались штурмовать посольство США в Багдаде

Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник предприняли попытку штурма посольства США в Багдаде, сообщает агентство Associated press (AP).
После похорон ополченцев скорбящие направились в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США.
Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали его бутылками для воды.
По информации журналиста AP с места событий, десяткам протестующих удалось, снеся ворота, прорваться на посольскую территорию. Оттуда видны языки поднимающегося пламени.
В результате против демонстрантов был применен слезоточивый газ. Также слышны звуки выстрелов и рев сирены.
На крыше посольства были замечены трое американских военнослужащих. Однако, отмечает AP, пока непонятно, есть ли пострадавшие в результате беспорядков.
Протестующие также вывесили на стенах посольства флаги группировки, по которой США ранее нанесли удары.
Демонстранты выкрикивают антиамериканские лозунги и несли транспаранты с надписями: "Смерть Америке, смерть Израилю!"
Тем временем, телеканал "Аль-Арабийя" сообщил со ссылкой на источники, что посол США в Багдаде отбыл в неизвестном направлении.
В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.
В свою очередь шиитское ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.
Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.
США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.
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