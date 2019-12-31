Банки-агенты АИКГФ в 2006-2019гг выдали около 27,9 тыс. ипотечных кредитов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в 2006-2019гг выдали 27,87 тыс. ипотечных кредитов.
Согласно данным фонда, за 2018 год выдано 2,645 тыс. ипотечных кредитов.
В целом, по состоянию на 30 декабря 2019 года по линии АИКГФ выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд 390 млн 307,677 тыс. манатов, в том числе на 173 млн 383,136 тыс. манатов в январе-ноябре.
Как сообщалось ранее, банки-агенты АИКГФ в 2018г выдали ипотечных кредитов на сумму 273 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А. Мамедов
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