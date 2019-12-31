АИКГФ за 2019г предоставил гарантии по кредитам для МСП на 52 млн манатов

Объем гарантий Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) по кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) оценивается в 69,724 млн манатов.
Согласно данным пресс-службы фонда, в 2019 году объем предоставленных гарантий составил 52,22 млн манатов, в том числе в декабре – 17,12 млн манатов.
К предоставлению гарантий по кредитам АИКГФ приступил в июне 2018 года. На конец 2018 года гарантии АИКГФ по кредитам для МСП оценивались в 17,5 млн манатов.
По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.
А. Мамедов
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