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Регион 31.12.2019 19:17

Эрдоган объявил о провале попыток изолировать Турцию в Средиземноморье

Турция пресекла недавние попытки исключить ее из участия в политике в регионе Средиземного моря, заявил во вторник в новогоднем обращении турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Проект по отстранению Турции от дел в Средиземном море сорван благодаря недавним шагам, которые мы (Анкара - ИФ) предприняли", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

"Посредством поддержки легитимного (ливийского - ИФ) правительства в Триполи Турция гарантирует исполнение всех элементов соглашения с Ливией", - добавил он.

В то же время "Анадолу" не уточняет, какие именно попытки изолировать Турцию в Средиземном море имел в виду Эрдоган.

Ранее Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента и выразил надежду, что документ будет утвержден 7 или 8 января. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

В минувшую субботу агентство "Анадолу" сообщало, что турецкие депутаты могут приступить к обсуждению вопроса об отправке войск в Ливию уже 2 января.

По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В этом году ранее Турция и Ливия заключили два соглашения - военное и о разграничении морских зон.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]