Эрдоган объявил о провале попыток изолировать Турцию в Средиземноморье

Турция пресекла недавние попытки исключить ее из участия в политике в регионе Средиземного моря, заявил во вторник в новогоднем обращении турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Проект по отстранению Турции от дел в Средиземном море сорван благодаря недавним шагам, которые мы (Анкара - ИФ) предприняли", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".
"Посредством поддержки легитимного (ливийского - ИФ) правительства в Триполи Турция гарантирует исполнение всех элементов соглашения с Ливией", - добавил он.
В то же время "Анадолу" не уточняет, какие именно попытки изолировать Турцию в Средиземном море имел в виду Эрдоган.
Ранее Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента и выразил надежду, что документ будет утвержден 7 или 8 января. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.
В минувшую субботу агентство "Анадолу" сообщало, что турецкие депутаты могут приступить к обсуждению вопроса об отправке войск в Ливию уже 2 января.
По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
В этом году ранее Турция и Ливия заключили два соглашения - военное и о разграничении морских зон.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Алиев ждет изменения позиции ЕС по ряду пунктов соглашения о партнерстве с Азербайджаном
Президент Азербайджана назвал «потерянным» 2019 год для карабахского урегулирования
Москва и Минск договорились о цене на газ - но лишь на два зимних месяца
АИКГФ за 2019г предоставил гарантии по кредитам для МСП на 52 млн манатов
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2019гг выдали около 27,9 тыс. ипотечных кредитов
Турцию за 11 месяцев посетили 6,9 млн российских туристов
Почти 1,5 млн российских туристов посетили Таиланд в 2019 году
Состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло на четверть
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г