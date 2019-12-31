В Эстонии готовятся к возможным визитам Путина и Трампа в 2020 году

В Эстонии готовятся к возможному приезду в наступающем году президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.
"Хотя президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока официально не подтвердили свои визиты в Эстонию в следующем году, эстонские ведомства заранее начали подготовку к посещению страны главами двух стран, которые оказывают наибольшее влияние на внешнюю политику Эстонии", - сообщает во вторник портал телерадиовещания Эстонии ERR.
Как предполагают в Таллине, Путин может посетить Эстонию летом следующего года в ходе VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) устно пригласила российского лидера принять участие в этом ежегодном мероприятии во время встречи с Путиным в Москве весной 2019 года, а в октябре в Кремль было направлено и официальное приглашение. К участию в конгрессе также приглашены президенты Финляндии и Венгрии Саули Ниинистё и Янош Адер.
Президент США Дональд Трамп может посетить Эстонию во время проведения в Таллинне в июне следующего года саммита в рамках "Инициативы трех морей". "Это приоритетный проект для США, которые видят в нем новый импульс европейским отношениям, и у Эстонии большие ожидания от этой встречи", - сообщили источники в министерствах.
Комментируя по просьбе "Интерфакса" предстоящий в июне 2020 года в Таллине саммит государств "Инициативы трех морей", посол России в Эстонии Александр Петров сказал, что "здесь важно видеть направленность этой "инициативы".
"Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими европейскими соседями, если их усилия не направлены против изоляции России, создания своего рода некоего, как раньше был такой термин, "санитарного кордона"", - отметил Петров.
Посол подчеркнул, что "мы открыты к сотрудничеству и хотим, чтобы с таким же настроением вели разговоры и наши европейские партнеры".
"Инициатива трех морей" является неформальной платформой сотрудничества 12 стран Центральной Европы. Она была предложена в 2015 году Польшей и Хорватией
Основным приоритетом работы "Инициативы" названо формирование инфраструктурного и экономического единства на оси "Север - Юг". В ряде СМИ высказывались мнения о том, что проект призван переориентировать энергетические рынки Восточной Европы, а затем и других стран, которые расположены между Адриатикой, Балтикой и Черным морем, с российского газа на сырье американских компаний.
Участниками "Инициативы трех морей" являются 12 стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия.
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