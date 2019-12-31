Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти и обеспечить загрузку НПЗ - пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

"Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов", - сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее во вторник заявил, что договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен. "Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достичь договоренностей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Белоруссию с 1 января.

"Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок - ИФ) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", - добавил он.

Пресс-секретарь напомнил, что накануне у президентов России и Белоруссии была обстоятельная беседа по телефону, в ходе которой обсуждались вопросы интеграции, а также газовые и нефтяные дела.

"Вчера президенты дали указания хозяйствующим субъектам, по-русски это компаниям, говорить дальше по ценам. Пока не увенчалось успехом", - сказал Песков.