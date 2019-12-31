Трамп доволен координацией с РФ по борьбе против терроризма

Президент США Дональд Трамп вспомнил во вторник о предотвращенном при помощи Вашингтона теракте в Санкт-Петербурге и подчеркнул важность такого рода сотрудничества с РФ.

"Президент России Путин звонил мне (в воскресенье - ИФ), чтобы поблагодарить меня и США за то, что мы передали информацию о планировавшемся теракте в очень красивом городе - Санкт-Петербурге. Подозреваемых удалось быстро задержать, было спасено множество жизней. Это отличная и очень важная координация", - написал он в своем твиттере.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает нормальным, что американские спецслужбы сообщили своим российским коллегам о двух россиянах, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

"Информация передана по каналам спецслужб. Спецслужбы (российские) доложили президенту", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос - была ли у российских спецслужб соответствующая информация, Песков сказал: "Видите сообщение ФСБ о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о результативности".

Задержанные по подозрению в подготовке теракта в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников - двое молодых людей славянской внешности. Это следует из видео, распространенного Центром общественных связей (ЦОС ФСБ) в понедельник.

На кадрах запечатлено, как одного из подозреваемых задерживают в подъезде дома, второго - на улице.

Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире задержанных. На кадрах видно вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, комплекты черной одежды с солнцезащитными очками.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что на основании полученной от американских партнеров информации 27 декабря были задержаны два гражданина России, намеревавшихся совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге. В ЦОС отметили, что "у задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие ими подготовку терактов, они дают признательные показания".

Следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Фамилии задержанных спецслужба пока не сообщает.