Глава Пентагона обещает усилить безопасность в американском посольстве в Багдаде

Американские военные приняли решение о дополнительных мерах по обеспечению безопасности посольства США в Багдаде, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы приняли необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан США, военнослужащих и дипломатов в этой стране (в Ираке - ИФ), а также, чтобы гарантировать возможность эффективной самообороны", - говорится в его заявлении.

Американские СМИ сообщают, что, по всей видимости, речь будет идти о размещении на территории дипмиссии 100 дополнительных морских пехотинцев. Эти военные уже находятся на Ближнем Востоке, но до сих пор выполняли иные задачи.

Американское военное командование пока не подтверждает, действительно ли речь пойдет о переброске 100 военных в посольство в Багдаде.

Ранее во вторник участники акции протеста против американских ударов в Ираке прорвались на территорию посольства США. По сообщению ряда СМИ, сотрудникам посольства пришлось укрыться в специальном бронированном помещении и там дожидаться восстановления безопасности на территории дипмиссии. Данных о пострадавших в результате инцидента дипломатах не поступало. В итоге ситуация в районе посольства нормализовалась.