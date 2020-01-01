Азербайджан выполнил все поставленные задачи на 2019 год - Алиев

Президент Ильхам Алиев оценил 2019 год как успешный, все поставленные задачи были выполнены.
«2019 год остается позади. Этот год был успешным для нашей страны, все задачи определенные в начале года, были успешно выполнены, Азербайджан успешно развивается», - сказал Алиев в телевизионном обращении к гражданам страны по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом.
По его словам, в 2019 году в Азербайджане наблюдалась стабильность.
«Наши международные позиции еще более укрепились, за минувший год Азербайджан посетили свыше 40 глав государств и правительств, наши двусторонние связи существенно расширились. В Азербайджане были проведены крупные международные мероприятия», - отметил президент.
Алиев отметил, что позиция Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не изменилась. «Наша принципиальная позиция заключается в том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Нагорный Карабах – историческая азербайджанская земля, по международным нормам – неотъемлемая часть Азербайджана», - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что в течение 2019 года Армения выступала с противоречивыми и абсурдными заявлениями по урегулированию конфликта. «То они заявляли, что самопровозглашенная «Нагорно-Карабахская республика» является независимым государством и Азербайджан должен с ней вести переговоры. Это ложь, Нагорный Карабах не является независимым государством, ни одна страна в мире не признала это незаконное образование, в том числе и Армения. Переговоры в 2019 году велись между Азербайджаном и Арменией», - сказал он.
Алиев отметил, что армянское руководство выступало и с другими популистскими заявлениями, типа «Нагорный Карабах – это Армения и точка». «И это ложь, Нагорный Карабах – это не Армения, весь мир знает, и я об этом заявлял, что Нагорный Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», - добавил глава государства.
Президент выразил уверенность, что последовательная, продуманная политика Азербайджана приведет к урегулированию конфликта. «Экономическая мощь, военная сила, политическая сила, демографический рост – все эти факторы усиливают наши позиции. Я уверен, что настанет день, когда Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», - сказал Алиев.
Он подчеркнул, что 2019 год запомнился историческими глубокими реформами в Азербайджане во всех сферах. «Мы обеспечили рост экономики, в том числе ненефтяной сектор вырос более чем на 3%. Наш внешний долг равен 17% ВВП, это 9-ый показатель в мире. За год валютные резервы страны выросли на $4,5 млрд и достигли рекордного уровня в $50 млрд. Наши резервы превышают внешний долг более чем в 5 раз», - добавил президент.
А.Азизов
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