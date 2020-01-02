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ТЭК 02.01.2020 13:30

Добыча нефти в РФ в 2019 г. повысилась на 0,8%, до 560,2 млн т - ЦДУ ТЭК

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году повысился на 0,8% по сравнению с 2018 годом и составил 560,2 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,25 млн баррелей.

В декабре 2019 года в России добыто 47,63 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 1,7% ниже показателя декабря 2018 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,26 млн баррелей.

НК "Роснефть" в прошлом году добыла 195,11 млн тонн (в декабре - 16,54 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 82,12 млн тонн (6,94 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 60,76 млн тонн (5,19 млн тонн), "Газпром нефть" - 39,15 млн тонн (3,15 млн тонн), "Татнефть" - 29,8 млн тонн (2,53 млн тонн), "Башнефть" - 18,67 млн тонн (1,59 млн тонн), "Славнефть" - 13,97 млн тонн (1,19 млн тонн), "НОВАТЭК" - 8,41 млн тонн (688,05 тыс. тонн), "РуссНефть" - 7,12 млн тонн (599,19 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, в истекшем году добыли 83,61 млн тонн нефти и газового конденсата (в декабре - 7,38 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 19,42 млн тонн нефтяного сырья (в декабре - 1,65 млн тонн).

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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