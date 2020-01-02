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ТЭК 02.01.2020 14:20

Добыча газа в РФ в 2019 г. выросла на 1,7% до 737,59 млрд куб. м

Объем добычи газа в России в 2019 году вырос на 1,7% по сравнению с 2018 годом и составил 737,59 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК.

В декабре в РФ было произведено 67,21 млрд куб. м газа (практически как и в том же месяце прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в 2019 году добыли 538,47 млрд куб. м газа (49,59 млрд куб. м газа - в декабре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - в истекшем году произвела 70,05 млрд куб. м (в декабре - 5,91 млрд куб. м). Операторы СРП в прошлом году добыли 28,57 млрд куб. м (2,74 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в 2019 году добыли НК "Роснефть" - 44,05 млрд куб. м (в декабре - 3,91 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 20,7 млрд куб. м (1,9 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 20,5 млрд куб. м (1,83 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 9,63 млрд куб. м (831,05 млн куб. м), "РуссНефть" - 2,36 млрд куб. м (219,5 млн куб. м), "Славнефть" - 956,7 млн куб. м (81,6 млн куб. м), "Татнефть" - 967,75 млн куб. м (81,53 млн куб. м), "Башнефть" - 656,79 млн куб. м (57,37 млн куб. м)..

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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