Добыча газа в РФ в 2019 г. выросла на 1,7% до 737,59 млрд куб. м

Объем добычи газа в России в 2019 году вырос на 1,7% по сравнению с 2018 годом и составил 737,59 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК.
В декабре в РФ было произведено 67,21 млрд куб. м газа (практически как и в том же месяце прошлого года).
Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в 2019 году добыли 538,47 млрд куб. м газа (49,59 млрд куб. м газа - в декабре).
Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - в истекшем году произвела 70,05 млрд куб. м (в декабре - 5,91 млрд куб. м). Операторы СРП в прошлом году добыли 28,57 млрд куб. м (2,74 млрд куб. м).
Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в 2019 году добыли НК "Роснефть" - 44,05 млрд куб. м (в декабре - 3,91 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 20,7 млрд куб. м (1,9 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 20,5 млрд куб. м (1,83 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 9,63 млрд куб. м (831,05 млн куб. м), "РуссНефть" - 2,36 млрд куб. м (219,5 млн куб. м), "Славнефть" - 956,7 млн куб. м (81,6 млн куб. м), "Татнефть" - 967,75 млн куб. м (81,53 млн куб. м), "Башнефть" - 656,79 млн куб. м (57,37 млн куб. м)..
ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".
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